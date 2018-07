Deutlich mehr Luftfahrt-Unfälle in Deutschland

Hannover Nie zuvor war Fliegen so sicher, jubelten Unfallforscher im vergangenen Jahr. Seit einigen Monaten zählen sie aber mehr Unfälle, auch in Deutschland.

Die Zahl der Unfälle in der deutschen Zivilluftfahrt ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Das geht aus einer Zwischenbilanz der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) in Braunschweig hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Einige Fälle in den ersten Monaten des Jahres 2018:

In der BFU-Bilanz enthalten sind alle in Deutschland registrierten Maschinen sowohl der kommerziellen wie auch der privaten Luftfahrt - vom Airbus über den Segelflieger bis zum Heißluftballon.

Dabei berichtete die BFU in ihrer Unfallbilanz 2017 noch recht euphorisch, die Zahl der Unfälle und schweren Störungen habe sich im Vergleich zu den 1990er Jahren mehr als halbiert. Wie erklärt sich nun der Anstieg in diesem Jahr? Müssen sich die zahlreichen Urlauber beim Besteigen ihrer Urlaubsmaschinen nun Sorgen machen?

Das Jahr 2017 galt als sicherstes Jahr in der Geschichte der gewerblichen zivilen Luftfahrt. In Europa blieben schwerere Flugzeugunglücke mit Todesfällen sogar völlig aus. Der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) hatte mit Blick auf 2017 errechnet: „Fliegen war 2017 also etwa 482 Mal sicherer als in den 1970ern.“