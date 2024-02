Zahlen fast verdoppelt Deutlich mehr Bundesbürger nutzen Sterbehilfe zum Suizid

Sterbehelfer haben 2023 in Deutschland deutlich mehr Menschen beim Suizid unterstützt als in den Jahren zuvor. Wie die Deutsche Gesellschaft für Humanes Sterben (DGHS) am Dienstag in Berlin mitteilte, fanden 2023 insgesamt 419 ärztliche Freitodbegleitungen für DGHS-Mitglieder statt. Im Jahr zuvor waren es 229, im Jahr 2021 lediglich 120 Fälle.