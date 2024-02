Prozessbeginn in Sachsen-Anhalt Angeklagter soll Ehefrau mit Giftpflanze getötet haben

Am ersten Prozesstag räumte der Angeklagte dem Sprecher zufolge über seinen Anwalt die Affäre ein, bestritt aber das Tatgeschehen. Dass er in Nachrichten an die Mitangeklagte über einen Messengerdienst wiederholt davon gesprochen haben soll, seiner Ehefrau etwas ins Essen zu tun, will er der 58-Jährigen nur vorgespielt haben. Er habe dies nicht ausgeführt. Für den Prozess sind weitere Termine bis zum 19. April anberaumt.