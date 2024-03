Sperrmüll und Verwüstung So hinterlässt ein Berliner Clan seine Villa nach der Zwangsräumung

In der Zwischenzeit kam es wiederholt zu Polizeieinsätzen auf dem Grundstück. Bei Durchsuchungen ging es unter anderem um Ermittlungen zu Diebstählen. Zuletzt erschien die Polizei im Januar im Zusammenhang mit einem Angriff auf eine Polizistin an Silvester. Eine 15-jährige Jugendliche aus der Familie wurde in der Nacht beim Feiern auf der Straße von einem Polizeiauto angefahren. Ein Verwandter der Jugendlichen soll daraufhin die Polizistin im Wagen brutal angegriffen und schwer verletzt haben.