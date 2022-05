Viele Pläne : Der Zirkus ist sein Leben - Roncalli-Chef Paul wird 75

Köln Die Corona-Pandemie hat den Circus Roncalli zwar ausgebremst - aber Direktor Bernhard Paul hat die Zwangspause für andere Projekte genutzt. Seinen Geburtstag feiert er mit seiner Zirkusfamilie in Köln. Paul möchte noch einen großen Traum verwirklichen.

Sein Leben ist der Zirkus. „Ruhestand - was ist das?“, fragt Roncalli-Chef Bernhard Paul. Daran verschwende er keinen Gedanken - auch nicht in Hinblick auf seinen 75. Geburtstag an diesem Freitag, 20. Mai. „Ich habe noch so viele Pläne. Da habe ich a bisserl Angst, dass ich am Ende nicht mehr alles schaffe, was ich noch machen will“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Köln.