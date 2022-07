Bei Mallorca vs. Oktoberfest-Folge : „Layla“ soll Ende Juni auch im „ZDF-Fernsehgarten“ zu hören sein

Mainz Der umstrittene Partysong „Layla“ wird Ende Juli im „ZDF-Fernsehgarten“ zu hören sein. Das teilte eine Sendersprecherin in München auf Anfrage mit.

Der umstrittene Partysong „Layla“ wird Ende Juli auch in der quotenstarken Sonntagssendung „ZDF-Fernsehgarten“ zu hören sein. Das teilte eine Sendersprecherin in München auf Anfrage mit. „Der „ZDF-Fernsehgarten“ lädt am (...) 31. Juli (...) im Rahmen seiner „Mallorca vs. Oktoberfest“-Folge die bekanntesten und erfolgreichsten Acts der Mallorca- und Oktoberfest-Partyszene ein. Auch DJ Robin & Schürze werden mit ihrem Song „Layla“ dabei sein.“