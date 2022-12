Einzigartiger Lebensweg Der katholische Eremit, der zuvor Punk, Model und Zen-Mönch war

Seine Vita würde für zwei, drei oder vier Menschen reichen, und schon mit seinem Namen ist es etwas kompliziert: Bruder Otto Stahl heißt überhaupt nicht Otto, sondern Jürgen. Aber sein Opa, ein im Schwarzwald angesehener Wilderer, hieß Otto, und dem fühlte er sich so eng verbunden, dass er dessen Namen annahm. Der Enkel also, ein Schwarzwälder Landei Jahrgang 1959, lernt Buchdrucker und gerät in die Freiburger Hausbesetzer-Szene, trinkt und raucht nach eigener Aussage häufig zu viel, wird Punk, Gelegenheits-Brennholzdieb und Fotomodel und ist wiederholt völlig verloren, was einmal in einem Suizidversuch gipfelt. Von seinem gewundenen Lebensweg erzählt er nun kurzweilig in seinem Buch „Fern der Welt und doch mittendrin – Mein Leben als Eremit: Wegweisende Impulse für alle Lebenslagen“.