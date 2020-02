„Schwelgen, schwofen, mitsingen“ : Der Dresdner Semperopernball feiert trotz Eklat

Große Stimmen statt Orden-Arie und ein Star als Rosenkavalier: „Aber jetzt lasst uns schwelgen, schwofen, mitsingen und -schwingen“, wehte Schlagersänger Roland Kaiser die Last der vergangenen Tage gleich in den ersten Minuten des 15. Dresdner Semperopernballs weg.

Mit einem Satz machte Ballmoderator Kaiser allerdings klar, wo Dresden steht: „Unser Herz schlägt gemeinsam für Demokratie, Meinungsfreiheit und Toleranz.“ Und er zeigte sich entsetzt über „ein solches Ausmaß an Hass und Gewalt“ gegenüber Mareile Höppner, sodass der Platz neben ihm auf der Bühne verwaist war. Sie hatte ihre Zusage als Co-Moderatorin zurückgezogen. „Lassen Sie uns diesen Abend feiern, trotz allem“, rief er in den Saal - und die Gäste applaudierten.

„Impressario“ Frey drängte es erstmals nicht ins Rampenlicht. Viele Absagen wegen der Ehrung von Al-Sisi und der Verzicht auf die stundenlange Orden-Arie samt Laudationes hatten die Liste der Ehrengäste verkürzt. „Ich habe sehr wohl überlegt, ob ich komme“, sagte Ex-Moderator Harry Wijnvoord („Der Preis ist heiß“). Da der Fehler aber erkannt und abgestellt wurde, sah er keinen Grund, fernzubleiben. „Meine Partnerin hat sich so darauf gefreut, das ist mir wichtiger als alles andere in der Welt.“

Auch Kaiser, der Dresden eng verbunden ist und alljährlich im Sommer mehrere ausverkaufte Konzerte an der Elbe gibt, will größeren Schaden für die Stadt vermeiden. „Es darf nicht sein, dass der Ball verschwindet, weil ein Fehler gemacht wurde.“ Auch der wegen des „Umweltsau“-Liedes in die Schlagzeilen geratene WDR-Kinderchor blieb brav und sang ein Stück aus dem Musical „My Fair Lady“ - für Schauspieler Armin Mueller-Stahl. Der Hollywoodstar ist der Onkel von Ballchef Frey und Stammgast beim Semperopernball.