Vegan kochen und backen: So einfach können Sie Eier, Milch, Gelatine und Honig ersetzen

Wer erinnert sich nicht an den herrlichen Geruch, wenn Oma früher in der Küche stand und ihre berühmten Kuchen gebacken hat? Saftig, fluffig, süß und einfach unschlagbar lecker - daran denken wir alle gerne zurück. Hatten Sie das Glück, eines der begehrten Rezepte zu ergattern oder Omas Kochbuch auf dem Dachboden zu finden? Dann steht dem Küchenzauber ja nichts mehr im Wege, oder? Häufig ist die Umsetzung der Rezepte aber gar nicht so einfach. Was tun, wenn Milch oder Eier im Rezept vorkommen, man aber auf tierische Produkte verzichten möchte?