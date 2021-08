Erneut zahlreiche Zugausfälle : Der zweite Streiktag

Berlin Auch am Dienstag wird das Zugfahren für Kunden zur Geduldsprobe. Im Fernverkehr sollen nur rund 30 Prozent der Züge fahren, im Regionalverkehr immerhin 40 Prozent. Der Streik geht noch bis zum frühen Morgen.

Kunden der Deutschen Bahn müssen sich auch am Dienstag auf zahlreiche Verspätungen und Zugausfälle vorbereiten. Die Gewerkschaft GDL setzte ihren Streik bei der Deutschen Bahn fort. Ähnlich wie am ersten Tag des Streiks rechnet die Bahn nach eigenen Angaben damit, das Angebot im Fernverkehr mit etwa 30 Prozent aufrecht erhalten zu können, im Regionalverkehr im Durchschnitt etwa 40 Prozent. „Auch am zweiten Tag werden wir unser stabiles Grundangebot bieten“, sagte eine DB-Sprecherin am Dienstagmorgen.