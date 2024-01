„Nie wieder ist jetzt“ In diesen Städten finden Demonstrationen gegen Rechts statt

Nach den Enthüllungen des Medienhauses Correctiv, die das geheime Treffen der AfD’ler mit Rechtsradikalen und Unternehmern in Potsdam und ihre Pläne zur sogenannten „Remigration“ Tausender enthüllten, formiert sich Widerstand in der deutschen Bevölkerung gegen Rechts und gegen die AfD. Dass deren Pläne nicht mehr nur Fantasien einer Partei sind, die durch das Bundesamt für Verfassungsschutz in Sachsen, Sachsen-Anhalt und in Teilorganisationen in Thüringen als gesichert rechtsextremistisch gilt, zeigen Umfragen: Die AfD lag zuletzt bundesweit bei über 20 Prozent, in Sachsen und Thüringen sogar bei über 30 Prozent. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird in diesem Jahr ein neuer Landtag gewählt.