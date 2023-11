Was ist erlaubt, was verboten? Worauf Sie als Demo-Teilnehmer unbedingt achten sollten

Nach Artikel 8 Absatz 1 des Grundgesetzes haben Deutsche das Recht, sich „friedlich und ohne Waffen zu versammeln“. Für Ausländerinnen und Ausländer gilt das auch, ihr Recht auf Versammlungsfreiheit beruht allerdings auf der allgemeinen Handlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit, die ebenfalls im Grundgesetz verankert sind. So hat jeder und jede in Deutschland einen Rechtsanspruch darauf, öffentliche Versammlungen und Aufzüge zu veranstalten und an solchen Veranstaltungen teilzunehmen.