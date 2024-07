Zwei Opfer schweben in Lebensgefahr Achtköpfige Familie in Delmenhorst von Blitz getroffen

Die Familie hielt sich den Angaben zufolge an einem öffentlichen Grillplatz in der Parkanlage „An den Graften“ auf und suchte am Nachmittag Schutz vor einem einsetzenden Unwetter, wie es in einer Polizeimitteilung heißt. Als die Erwachsenen und Kinder Zuflucht unter einem Baum gefunden hatten, schlug in unmittelbarer Nähe ein Blitz ein.