Tragödie in Delitzsch : Kabel-Dieb erleidet bei Einbruch in Trafohäuschen tödlichen Stromschlag

Foto: dpa/Nicolas Armer

Delitzsch Bei einem Einbruch in ein Trafohäuschen in Delitzsch hat ein Mann einen tödlichen Stromschlag erlitten. Beim Versuch, hochwertige Kabel aus dem Gebäude zu stehlen, geriet der 41-Jährige in Kontakt mit der Hochspannungsleitung.

Das teilte die Polizei am Montag mit. Sein Komplize hatte in der Nacht zu Samstag zwar noch die Rettungskräfte alarmiert. Diese konnten dem 41-Jährigen aber nicht mehr helfen. Auch die „Leipziger Volkszeitung“ berichtete über den Fall.

(felt/dpa)