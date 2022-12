Du oder Sie - das sagen die Leser „Von mir aus kann man das ‚Sie‘ auch ganz abschaffen“

Leser Gerrit Fehling hat indes regionale Unterschiede bemerkt. So sei er in NRW aufgewachsen, lebe mittlerweile aber in Niedersachsen – und dort bevorzuge man sogar das Du. Persönlich findet er es sogar fürchterlich, gesiezt zu werden – „das fühlt sich einfach ‚alt‘ an“. Für Axel Stelzenmüller bietet ein „authentisches Du allen Respekt“. Auch er macht es jedoch an der Region fest – als Rheinländer der in Berlin lebt sei man in beiden Regionen „schnell beim Du“.