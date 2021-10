Synodaler Weg : Soll das Priesteramt in der katholischen Kirche abgeschafft werden?

Frankfurt Auf der Synodalversammlung ist eine Debatte über die Abschaffung des Priesteramtes in der katholischen Kirche entflammt. Eine Arbeitsgruppe soll nun entscheiden, ob es das Amt überhaupt noch braucht.

Der Synodale Weg zur Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland will eine Debatte über eine Abschaffung des Priesteramts anstoßen. Das ist ein Ergebnis der Beratungen über einen Grundlagentext mit dem Titel "Priesterliche Existenz heute". Die Synodalen entschieden am Freitagabend mit knapper Mehrheit, dass die dafür zuständige Arbeitsgruppe der Frage nachgehen soll, ob es Priester in der katholischen Kirche braucht. Für den Antrag stimmten 95 Synodale, 94 stimmten dagegen, 9 enthielten sich.