Nach Verfassungsbeschwerde : Richter schränken Datenweitergabe des Verfassungsschutzes ein

Das Bundesverfassungsgericht hat die Datenweitergabe des Verfassungsschutzes an Polizei und Staatsanwaltschaften eingeschränkt (Symbolbild). Foto: dpa/Uli Deck

Karlsruhe Die Datenweitergabe des Verfassungsschutzes an Polizei und Staatsanwaltschaften muss teilweise neu geregelt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht entschieden.

Das Bundesverfassungsgericht hat die Übermittlungspflicht personenbezogener Daten des Geheimdienstes an die Staatsanwaltschaften und Polizei in Teilen als unverhältnismäßig beanstandet. Die Karlsruher Richter gaben dem Gesetzgeber bis zum 31. Dezember 2023 Zeit, die Regelungen anzupassen. Bis dahin bleibt das bestehende Gesetz unter Einschränkungen anwendbar. Mit der am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung hatte die Verfassungsbeschwerde eines NSU-Angeklagten Erfolg, der sich bereits bei Prozessbeginn von der rechten Szene gelöst hatte und zu drei Jahren Haft verurteilt worden war. (AZ: 1 BvR 2354/13)