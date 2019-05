„The Tampon Book“ : Menstruation soll kein Luxus sein

Foto: The Female Company/Cedric Soltani @ studiodropped.d

Ein Stuttgarter Unternehmen verkauft Tampons in Büchern und umgeht so die generelle Mehrwertsteuer von 19 Prozent. Exemplare haben die Gründerinnen Ann-Sophie Claus und Sinja Stadelmaier auch an Bundestagsabgeordnete geschickt. Mit Erfolg.

Für 16.000 Euro kann man sich etwa 1600 Bücher kaufen oder eben Tampons für ein ganzes Leben. Während auf Bücher die ermäßigte Mehrwertsteuer von sieben Prozent entfällt, müssen Frauen für Tampons den generellen Satz von 19 Prozent zahlen – der ist eigentlich für alles gedacht, was nicht dem täglichen Gebrauch dient. Das findet das Stuttgarter Start-up „The Female Company“ diskriminierend. So entstand „The Tampon Book“, das die hohe Besteuerung geschickt umgeht.

Laut Huffington Post menstruiert eine Frau in ihrem Leben etwa 450 Mal, das kostet sie rund 16.000 Euro, sagt „The Female Company“. Einer der Gründe ist die hohe Steuerbelastung auf Menstruationsartikel. Die Gründerinnen des Start-ups, Ann-Sophie Claus und Sinja Stadelmaier, wollen diese Ungerechtigkeit beenden. Das Ziel: Eine Senkung des Steuersatzes auf sieben Prozent und die Enttabuisierung des Themas Menstruation. „Wir hoffen, dass man irgendwann ganz normal damit umgehen kann“, sagt Claus. Länder wie Kanada, Indien und Australien sind Vorreiter in Sachen steuerfreie Periode. Dort wurde die Steuer bereits abgeschafft. Großbritannien und Spanien haben sie auf fünf bis zehn Prozent gesenkt.

Denn die monatliche Blutung ist für viele Frauen alles andere als Luxus – Unterleibschmerzen, Übelkeit und Stimmungsschwankungen gehören oft dazu. Da Bücher mit sieben Prozent versteuert werden, verstecken die Gründerinnen Tampons in den Schmökern. Für 15 Bio-Tampons und 46 Seiten, auf denen locker und humorvoll über die Menstruation gesprochen wird, zahlen Kundinnen online 3,11 Euro plus 2,50 Euro Versand. Zum Vergleich: Im Drogeriemarkt kosten 16 Tampons der Marke „o.b.“ 1,95 Euro.

„The Female Company“ arbeitet mit Yasemin Kotra und Nanna-Josephine Roloff aus Hamburg zusammen. Diese haben eine Online-Petition schon vor dem Tampon-Buch gestartet.130.000 Unterschriften hatten sie bereits vor der Unterstützung durch das Start-up gesammelt, Kontakt mit dem Finanzministerium von Olaf Scholz gab es ebenfalls. „Das hat aber nichts gebracht“, sagt Claus. Der ermäßigte Steuersatz „sei kein geeignetes Mittel, eine dauerhafte Entlastung der Betroffenen zu erreichen“, hieß es aus dem Ministerium. Das Produkt würde für den Verbraucher gleich teuer bleiben, das Unternehmen streiche sich einfach mehr Gewinn ein.

Mit dem Tampon-Buch soll gezeigt werden, dass es auch Unternehmen gibt, die das nicht machen. Etwa 3000 Bücher wurden bereits bestellt, aktuell ist der Bestand aufgekauft. „Wir hätten selbst nicht gedacht, dass das Buch so durch die Decke geht“, sagt Claus. In zehn Tagen gibt es neue Bio-Tampons im Buch, die nun extrem erhöhte Auflage soll für anderthalb Monate reichen.

Die Illustrationen stammen von der Künstlerin Ana Cuberlo. Foto: The Female Company/Cedric Soltani @ studiodropped.d

100 Exemplare der außergewöhnlichen Bücher haben sie an Bundestagsabgeordnete verschickt. Mit Erfolg: Das Bio-Tampon-Unternehmen wurde in den Bundestag eingeladen. Am kommenden Dienstag geht es bereits nach Berlin zu den Fraktionen.

Mit dem Buch stieg auch die Unterschriftenzahl der Petition auf mittlerweile 147.000. Politische Unterstützung bekommt die Kampagne auch aus Bayern von Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen. Auf Instagram zeigt sie sich mit dem Buch. Außerdem erklärte sie in ihrer Story: Vor über 50 Jahren wurde die Tampon-Steuer beschlossen, damals saßen 499 Männer und 36 Frauen im Bundestag.

Doch warum ist die ungerechte Besteuerung eigentlich erst jetzt aufgefallen? „Jetzt gibt es das Empowerment von Frauen, sie haben verstanden, dass sie für ihre Rechte kämpfen sollten. So wurde nun auch dem Thema Aufmerksamkeit geschenkt“, sagt Claus.