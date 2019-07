Wichtigste Auszeichnung für Gesellschaftsspiele : „Just One“ ist „Spiel des Jahres 2019“

Berlin/Kerpen Das Ratespiel „Just One“ ist „Spiel des Jahres 2019“. Diese Entscheidung gab die Jury am Montag in Berlin bekannt. Es sei „genial durch seine Einfachheit“, urteilte die Jury.

Der Titel „Spiel des Jahres“ gilt als wichtigste Auszeichnung für analoge Gesellschaftsspiele im deutschsprachigen Raum. Die Ehrung wurde erstmals 1979 vergeben, in diesem Jahr bereits zum 41. Mal. Ziel der alljährlichen Preisverleihung ist „die Förderung des Spiels als Kulturgut in der Familie und in der Gesellschaft“.