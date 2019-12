Der dritte Platz ging an den spanischen Fotografen Antonio Aragon Renuncio. Seine Aufnahme zeigt einen erschöpften Jungen in Burkina Faso. Er ist ein Angehöriger des Volks der Mossi und arbeitet in Goldminen, die für die Konzerne längst als erschöpft gelten. Es geht um winzige Ernte, die unter größten Strapazen aus den Hölen und Gängen geholt werden.