Rihanna, Günther Jauch und Co. Diese Promis vermarkten ihre eigenen Produkte

2021 brachten Die Toten Hosen in Zusammenarbeit mit der Düsseldorfer Brauerei Uerige ein eigenes Bier heraus. Das „Hosen Hell“ bekommen Fans in der Düsseldorfer Altstadt im Ausschank und abgefüllt in Flaschen bei ausgewählten Händlern. Mittlerweile ist es auch bei Discountern in Düsseldorf und Umgebung erhältlich.