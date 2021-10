Kate (34) und Jakub (25 und spielt Fußball in Luxemburg) kennen sich seit März 2020 und sind seit rund einem Jahr ein Paar. Die beiden waren Nachbarn in Köln und wohnen mittlerweile zusammen. Sie nehmen an dem Experiment teil, weil Kate gerne eine Bestätigung hätte, dass Jakub ihr treu bleibt. Der geht nämlich gerne feiern - doch dass hat die Beziehung aufgrund von Corona noch nicht belasten können. Nach „Temptation Island“ gibt es für Kate entweder eine Hochzeit oder eine Trennung.