Perser, Britisch Kurzhaar oder Siamkatzen Das sind elf der beliebtesten Katzenrassen in Deutschland

Katzen gelten als beliebtestes Haustier in Deutschland. So lebt in jedem vierten deutschen Haushalt eine Katze. Die Vielfalt könnte dabei nicht unterschiedlicher sein, mehr als 100 verschiedene weltweit anerkannte Rassen sind laut dem Petbook dabei vertreten. Unter ihnen gibt es aber deutliche Unterschiede bei äußeren Merkmalen, Haltung und Charakterzügen. Da ist es wenig verwunderlich, dass einige Katzenrassen öfter in deutschen Häusern und Wohnungen zu finden sind als andere.