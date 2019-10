Abstimmung unter Sprachschülern in 46 Ländern : Das ist das schönste deutsche Wort

Berlin Deutschlernende aus 46 Ländern haben abgestimmt und das schönste deutsche Wort gekürt. So viel sei gesagt: Das Wort „Strandkorburlaubsstimmungszeit“ wurde zwar eingereicht, ist es aber nicht geworden.

"Gemütlichkeit" ist das schönste deutsche Wort. Zu diesem Ergebnis kam eine Abstimmung des Sprachmagazins "Deutsch perfekt" an der sich 850 Deutschlernende aus insgesamt 46 Ländern beteiligt hatten. Die Plätze zwei und drei belegten in der Abstimmung die Wörter "Schmetterling" und "Eichhörnchen". Gewählt wurde nach einer Liste, die die Redaktion aus Einsendungen einer globalen Leserjury zusammengestellt hatte. Insgesamt stellt das Sprachmagazin die 25 beliebtesten Begriffe aus der Abstimmung vor.

In den Top 25 landeten außerdem Kombinationen wie „verschlimmbessern“ und „Feierabend“, aber auch ganz gewöhnliche Ausdrücke wie das kleine Wörtchen „doch“. Das, so schreibt es ein Mexikaner in dem Sprachmagazin, könne auf so viele unterschiedliche Arten verwendet werden: als Adverb (“Er ist nett, aber doch laut“), als Konjunktion (“Er wollte schlafen gehen, doch dazu kam es nicht“) und als Modalpartikel (“Mach doch eine Pause!“).