Leben in Bildern Das ist Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner

Mathias Döpfner wuchs in Offenbach am Main auf. Seine Mutter war Hausfrau, sein Vater war Hochschulprofessor. Döpfner studierte Musikwissenschaft, Germanistik und Theaterwissenschaften in Frankfurt am Main und Jazz am Berklee College of Music in Boston. 1990 promovierte er an der Universität in Frankfurt am Main zum Dr. phil.