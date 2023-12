Klimawandel Wassermassen, Waldbrände und Wirbelstürme – das Extremwetter-Jahr 2023

NOVEMBER: Bereits vor Beginn des Sommers auf der Südhalbkugel leiden weite Teile Brasiliens unter einer heftigen Hitzewelle. In der Millionenmetropole Rio de Janeiro steigt die gefühlte Temperatur an einem Tag auf 59,7 Grad. Die Temperaturen fühlen sich in Brasilien wegen der hohen Luftfeuchtigkeit viel unangenehmer an als in Deutschland. Tatsächlich zeigte das Thermometer über 40 Grad an.