E-Scooter, Diesel-Fahrverbote, Bewacherregister : Das ändert sich für Verbraucher im Juni

Frankfurt/Main Die elektrischen Tretroller sind ab Juni auf Gehwegen und Straßen unterwegs. In Essen und Gelsenkirchen drohen Dieselfahrverbote. Security-Mitarbeiter müssen in einem zentralen Bewachungsregister gespeichert werden und Eurowings streicht Snacks.

Nach einigem Hin und Her werden die elektrischen Tretroller nun zur Mitte des Monats auch in Deutschland erlaubt. Die E-Scooter dürfen maximal 20 Stundenkilometer schnell fahren und müssen auf dem Radweg bleiben. Gibt es keinen Radweg, darf die Straße benutzt werden, nicht aber Gehwege oder Fußgängerzonen. Außerdem gilt ein Mindestalter von 14 Jahren. Zahlreiche Firmen stehen bereits in den Startlöchern, um die Fortbewegungsmittel an Pendler und Touristen zu verleihen.