Tier von Jäger erschossen : Mutter und Sohn im Stall von wütenden Bullen getötet

Lorsch/Darmstadt In einem Stall in Lorsch in der Nähe von Darmstadt gehen zwei Bullen auf eine Bäuerin und deren Sohn los. Die 700 Kilo schweren Tiere töten ihre Besitzer und laufen in Panik davon.

In einem Stall in Südhessen sind am Montag eine 81-jährige Frau und ihr 56-jähriger Sohn von zwei wütenden Bullen getötet worden. Die beiden Landwirte betrieben einen Bauernhof in Lorsch. „Wir gehen von einem tragischen Unglücksfall aus“, sagte ein Sprecher der Polizei in Darmstadt.

Die fast 700 Kilogramm schweren Tiere liefen demnach in Panik davon. Einer der beiden Bullen wurde kurz nach dem Zwischenfall eingefangen. Das andere Tier wurde von einem Jäger erschossen – weil es sich nicht fangen ließ. „Alle anderen Maßnahmen, dem Bullen habhaft zu werden, scheiterten“, sagte der Polizeisprecher.

Vergeblich hätten Helfer zunächst versucht, mit Autos eine Absperrung um den Bullen zu errichten. Um zu verhindern, dass dieser entkam, setzte die Polizei sogar einen Hubschrauber ein. Wie es genau zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Laut Polizei standen in dem Stall noch weitere Rinder.

(chal/dpa)