Darmstadt: Frau erschossen - Lebensgefährte stirbt ebenfalls

Frau in Darmstadt erschossen - Lebensgefährte stirbt ebenfalls

Polizeieinsatz am Montagmorgen

Ein Zelt der Polizei steht am Fundort der ersten Leiche in Darmstadt. Foto: dpa/Silas Stein

Darmstadt In Darmstadt sind am Montag zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau wurde tot auf der Straße gefunden. Die Polizei fahndete daraufhin nach ihrem Lebensgefährten, der nun ebenfalls tot ist.

In Darmstadt sind am Montagmorgen die Leichen einer 37-jährigen Frau und ihres 39 Jahre alten Lebensgefährten gefunden worden. Die Frau sei an ihren Schussverletzungen gestorben, wie die Polizei mitteilte. Tatverdächtig ist ihr Lebensgefährte, dessen Leiche kurz nach der toten Frau gefunden wurde.