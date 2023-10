Vorfall in Darmstadt 42-Jährige soll Ehemann und Kind getötet haben

In Hessen steht eine 42-jährige Frau im Verdacht, ihren Ehemann und ein Kind getötet zu haben. Die Polizei stieß in einer Darmstädter Wohnung auf die Leichen des 41-jährigen Manns und des zehnjährigen Kinds, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mitteilten. Ein neunjähriges Kind sei verletzt gefunden worden, Lebensgefahr bestehe nicht.