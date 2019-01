Nachrückerin steht schon fest: Sarah Lombardi muss bei „Dancing on Ice“ verletzt aussteigen

Sarah Lombardi muss bei „Dancing on Ice“ verletzt aussteigen

Sarah Lombardi muss ihre Teilnahme bei „Dancing on Ice“ absagen. Foto: dpa/WIlli Weber

Köln Am Dienstag der große Schock: Sängerin Sarah Lombardi zog sich beim Training für die Sendung „Dancing on Ice“ eine Verletzung zu. Nun ist die Diagnose da.

Es hat sich ausgetanzt für Sarah Lombardi bei „Dancing on Ice“ auf Sat.1. Die ehemalige DSDS-Finalistin muss bei der neuen Ausgabe der Tanzshow auf dem Eispassen. Sie zog sich einen Muskelfaserriss zu. Am Dienstag musste Lombardi das Training auf dem Eis abbrechen.

Am Donnerstag folgte dann die bittere Diagnose für die Sängerin. Lombardi gegenüber Sat.1: „Ich bin wirklich traurig, dass ich am Sonntag nicht auftreten kann. Aber wir haben heute direkt mit der Therapie angefangen.“ Die Ex-Frau von Pietro Lombardi ist aber zuversichtlich: „Der Arzt sagt auch, dass ich das Bein bewegen muss und hat mir die Hoffnung gegeben, dass ich nächste Woche wieder trainieren kann. Aber ich werde am Sonntag natürlich dabei sein und die anderen unterstützen."