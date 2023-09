Vier Verletzte in Halle Staatsschutz ermittelt gegen zwei Männer nach Angriffen bei CSD

Halle · Nach dem brutalen Angriff auf vier Männer beim Christopher Street Day in Halle an der Saale am Sonntag ermittelt der Staatsschutz der Polizei gegen zwei Männer. Zudem wird bei acht weiteren Personen geprüft, ob sie an der Tat beteiligt waren.

11.09.2023, 18:07 Uhr

Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Wie die Polizei dem Evangelischen Pressedienst weiter mitteilte, handelt es sich bei den beiden um Männer aus Afghanistan. Zudem seien die Personalien von acht weiteren Personen festgestellt worden, deren Tatbeteiligung aktuell noch geprüft werde. Männer schlagen und treten auf CSD-Teilnehmer ein Verletzte in Halle an der Saale Männer schlagen und treten auf CSD-Teilnehmer ein Am Samstagabend waren vier Besucher des CSD im Alter zwischen 20 und 42 Jahren von vier Männern angegriffen und verletzt worden, einer davon schwer. Zwei der Opfer mussten nach Polizeiangaben anschließend in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Veranstalter des Hallenser CSD, das Begegnungs- und Beratungszentrum „lebensart“ und die Aidshilfe Halle, zeigten sich am Montag in einer Erklärung entsetzt über den Angriff. „Wir verurteilen diese Attacke auf das Schärfste! Alle unsere Gedanken sind bei den Betroffenen“, erklärten die beiden Vorstandsvorsitzenden Hendrik Lange und Marcel Dörrer. Deutschlandweit mehrten sich Übergriffe am Rande von CSDs seit Jahren. Gleichzeitig zeige dieser Überfall, dass die Gesellschaft noch lange nicht so offen sei, wie durch die Politik gern propagiert werde. Auch im Alltag erlebten queere Menschen Diskriminierung und Gewalt. Am Hallenser CSD hatten nach Polizeiangaben rund 2800 Menschen teilgenommen, laut Veranstalter etwa 4000. Im August war der CSD in Weißenfels von mutmaßlich Rechtsextremen gestört worden. In Halle war die Polizei nach eigenen Angaben mit einer ausreichenden Anzahl von Einsatzkräften vor Ort. Dadurch hätten größere Störungen verhindert werden können, so ein Polizeisprecher.

(felt/epd)