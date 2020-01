Frau aus China auf Isolierstation : Behörden geben Entwarnung nach Verdacht auf Coronavirus in Berlin

Berlin In Berlin wurde eine Frau unter Quarantäne gestellt, die aus China nach Deutschland gekommen war. Die Befürchtung, dass mit ihr auch das Coronavirus Deutschland erreicht habe, hat sich nach dem anfänglichen Verdacht nicht bestätigt. Derweil hat das Auswärtige Amt eine Reisewarnung ausgesprochen.

Der Verdachtsfall des Coronavirus in Berlin hat sich nicht bestätigt. "Das Testergebnis war negativ", teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit am Sonntag mit. "Derzeit gibt es in Berlin keinen bestätigten Fall des Coronavirus 2019-nCoV." Es hatte den Verdacht bei einer Frau im DRK-Klinikum Mitte im Stadtteil Wedding gegeben, die nach Angaben der Gesundheitsverwaltung in China war und in Berlin auf die Isolierstation kam. In der Hauptstadt sei jedes Krankenhaus in der Lage, Patienten mit den betreffenden Symptomen zu isolieren, sagte der Staatssekretär für Gesundheit, Martin Matz, der "Bild"-Zeitung.