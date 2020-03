Wegen Coronavirus : Immer mehr Bundesländer schließen Schulen und Kitas

Düsseldorf Im Laufe des Freitags kündigten immer mehr Bundesländer an, dass Schulen und Kitas ab Montag für mehrere Wochen geschlossen bleiben sollen. Ein Überblick.

In immer mehr Bundesländern sollen wegen der Coronavirus-Epidemie ab Montag, 16. März, Schulen und Kindergärten geschlossen bleiben. Diese Regelung gelte bis nach den regulären Osterferien, teilte die Landesregierung am Freitag in Saarbrücken mit. Das habe der Ministerrat auf Vorschlag von Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) beschlossen. Eine Notversorgung der Betreuung für Familien werde sichergestellt.

Auch Bayern reagiert mit massiven Einschränkungen auf die Coronaviruspandemie. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kündigte am Freitag offiziell an, dass ab Montag alle Schulen und Kindertagesstätten bis zum Ende der Osterferien im April geschlossen bleiben. Dies sei eine „ganz wichtige Maßnahme“, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. “Diese fünf Wochen können ganz entscheidend sein", sagte Söder.

Bayern will zudem nach den Worten des Ministerpräsidenten das Besuchsrecht in Krankenhäusern und Altenheimen "massiv" einschränken. Söder forderte zudem, größere Veranstaltungen ab hundert Menschen abzusagen. Dazu werde eine Anzeigenpflicht eingeführt.

Niedersachsen schließt als nächstes Bundesland wegen der Ausbreitung des Coronavirus alle Schulen. Sie bleiben ebenfalls von Montag, 16. März, an dicht. Nach zwei Wochen außerplanmäßiger Schließung würden am 30. März nahtlos zwei Wochen Osterferien beginnen.

Auch in der Hauptstadt Berlin stellen Schulen und Kitas in Berlin von nächster Woche an stufenweise ihren Betrieb ein. Das teilte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Freitag mit. Die Schließung soll am Montag mit den Oberstufenzentren beginnen.