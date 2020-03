Reisebeschränkungen durch Corona-Krise : Tausende Deutsche sitzen im Ausland fest

Deutsche Polizistinnen und Polizisten kontrollieren am deutsch-österreichischen Grenzübergang Freilassing zu Österreich. Foto: dpa/Barbara Gindl

Berlin Im Zuge der Corona-Krise haben zahlreiche Staaten Einreiseverbote verhängt. Viele Airlines haben zudem Flüge gecancelt oder den Betrieb ganz eingestellt. Aufgrund der Reisebeschränkungen sitzen tausende Deutsche im Ausland jetzt fest.

Die Bundesregierung geht davon aus, dass mehrere tausend Deutsche wegen Reisebeschränkungen im Zuge der Corona-Krise im Ausland festsitzen. Vor allem in der Türkei, Marokko, Indonesien und den Philippinen haben Bundesbürger nach Angaben des Auswärtigen Amts Schwierigkeiten, nach Deutschland zurückzukehren. Man sei mit Fluggesellschaften und Reiseveranstaltern im intensiven Gespräch, „um möglichst pragmatische und möglichst schnelle Lösungen“ für eine Ausreise zu finden, sagte Sprecherin Maria Adebahr am Montag in Berlin.