Coronavirus : Das müssen Haustierbesitzer jetzt wissen

Berlin Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus sind Menschen nicht nur aufgrund ihrer eigenen Sicherheit besorgt. Kann sich mein Hund bei mir anstecken, wenn ich infiziert bin? Was mache ich, wenn meine Katze Symptome zeigt? Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Tierhalter wollen sichergehen, dass beispielsweise ihre Hunde oder Katzen gesund bleiben. Vor wenigen Tagen wurde die erste mutmaßliche Ansteckung eines Haustiers bekannt - der Hund einer Infizierten in Hongkong kam in Quarantäne. Was Tierhalter in Deutschland wissen sollten: