Coronavirus in Deutschland : Ministerium dementiert Gerüchte über Lockdown

Berlin Das Bundesgesundheitsministerium warnt vor Falschnachrichten und Panikmache rund um die Coronakrise. Meldungen, dass die Regierung bald weitere massive Einschränkungen des öffentlichen Lebens ankündigen werde, seien falsch.

„Wenn Sie innerhalb der letzten 14 Tage in Italien, in der Schweiz oder in Österreich waren: Vermeiden Sie unnötige Kontakte und bleiben Sie zwei Wochen zu Hause“, hatten Spahn und sein Ministerium am Freitagabend jeweils auf Twitter geschrieben. Dies gelte „unabhängig davon, ob Sie Symptome haben oder nicht“.