Coronavirus : Drei Infizierte in Baden-Württemberg bestätigt - Oberarzt unter den Betroffenen

Das Gesundheitsamt in Göppingen in Badem-Württemberg. Foto: dpa/Stefan Puchner

Stuttgart Das Coronavirus breitet sich auch in Deutschland weiter aus. Nach einem ersten Fall am Dienstagabend, wurden in Baden-Würtemberg am Mittwoch zwei weitere infizierte Patienten bestätigt. Unter den Betroffenen ist ein Oberarzt des Tübinger Universitätsklinikums.

Die Universitätsklinik Tübingen hat am Mittwochnachmittag zwei mit dem Coronavirus infizierte Patienten bestätigt. Bei ihnen handle es sich um zwei der bekannten Kontaktpersonen des ersten Patienten, sagte ein Sprecher des baden-württembergischen Gesundheitsministeriums. Der Zustand der beiden ist demnach stabil.

Einer der beiden Betroffenen ist als Oberarzt in der Pathologie des Universitätsklinikums beschäftigt. Der 60-Jährige soll seit dem Wochenende auch Kontakt zu anderen Medizinern gehabt haben - diese Kontakte seien vollständig erfasst, teilte das Klinikum am Mittwoch in Tübingen mit. Es seien ein Dutzend Oberärzte getestet und „aus der Krankenversorgung rausgenommen worden“. Sie seien unter Beobachtung.

Auch die 24 Jahre alte Tochter des Mannes ist mit dem Virus infiziert und wird isoliert behandelt. Sie hatte den ersten baden-württembergischen Patienten, einen 25-Jährigen aus dem Kreis Göppingen, nach Mailand begleitet. In Norditalien gibt es derzeit besonders viele infizierte Kranke.

Den ersten Fall hatte das Sozialministerium am Dienstagabend bestätigt.Der 25-jährige Mann hatte sich nach Angaben des Ministeriums vermutlich während einer Italienreise in Mailand angesteckt. Der Mann sei nach seiner Rückkehr mit grippeähnlichen Symptomen erkrankt und habe Kontakt mit dem Gesundheitsamt aufgenommen. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) will sich gegen Mittag im Stuttgarter Ministerium zum Patienten und zu den nächsten Schritten äußern.

„Es geht ihm gut, er ist in der Klinik und unter Beobachtung“, sagte ein Sprecher des Ministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. Das örtliche Gesundheitsamt habe bereits Kontaktpersonen des Mannes informiert und mache weitere Kontakte aus. Nach dpa-Informationen wird der Patient isoliert in der Göppinger Alb Fils Klinik behandelt.

(cbo/dpa)