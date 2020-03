Mangel wegen Coronavirus : Aldi Nord verkauft Desinfektionsmittel - aber nur drei Stück pro Einkauf

Mülheim Vielerorts in Deutschland ist wegen des Coronavirus die Nachfrage nach Desinfektionsmitteln exorbitant gestiegen. Am Montag bringt Aldi Nord Reinigungsmittel auf den Markt - mit Bedingungen.

Privatpersonen wird davon abgeraten, eigenständig Desinfektionsmittel herzustellen, und so den leeren Drogeriemarkt-Filialen ein Schnippchen zu schlagen. „Wir warnen grundsätzlich davor, Desinfektionsmittel selbst zu mixen – aus Haftungsgründen, aber auch aus medizinischen Gründen. Es könnten Produkte in den Umlauf kommen, die möglicherweise Menschen schädigen.“ Desinfektionsmittel unterlägen dem Arzneimittelgesetz. „Man kann also sogar gegen das Recht verstoßen, was mit hohen Strafen geahndet werden kann“, sagt Thomas Preis, Vorsitzender des Apothekenverbands Nordrhein unserer Redaktion.