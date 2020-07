Zahl der Einreiseerlaubnisse eingebrochen : Corona-Krise verhindert Flüchtlings-Familiennachzug

Exklusiv Berlin Im zweiten Quartal des Jahres ging die Visa-Erteilung um rund 95 Prozent zurück. Schuld daran sind hauptsächlich die Reisebeschränkungen. Grünen-Politikerin Luise Amtsberg kritisiert chaotische Verhältnisse an den Botschaften.

Die Zahl der erteilten Visa sei eingebrochen, weil die Visastellen aufgrund der weltweiten Reiseeinschränkungen „nur noch in stark eingeschränktem Umfang“ Anträge annehmen und bearbeiten konnten, heißt es in der Antwort des Auswärtigen Amtes. Eigentlich hätten die Visastellen aber bereits gestellte Anträge auch in der Coronakrise bearbeiten können, sagt Amtsberg. Dafür sei kein persönlicher Kontakt nötig.

Durch die Einreisesperren sind zudem bereits genehmigte Visa verfallen. Diese sind in der Regel nur für drei Monate gültig. Für solche Fälle gibt es die Möglichkeit der „Neuvisierung“, also der erneuten Prüfung der Einreiseerlaubnis, teilt die Bundesregierung mit. Jedoch beläuft sich die Frist dafür auf nur einen Monat. Das sei zu kurz, bemängelt Amtsberg. „Die Frist geht völlig an der Lebensrealität der Menschen fernab der Botschaften vorbei“, sagt sie. Mal eben in die Großstadt zu fahren und einen Antrag zu stellen, sei mancherorts gefährlich und nicht ohne weiteres möglich.