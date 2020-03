Grippeviren überleben tagelang : Schweizer Experte warnt vor Coronavirus-Übertragung über Geldscheine

Düsseldorf Ein führender Seuchenschützer der Schweiz warnt vor mit Coronaviren belasteten Banknoten. Grippeviren könnten beispielsweise „bis zu 17 Tage auf Banknoten überleben“.

Witschi hatte dem Bericht zufolge 2008 an einer großen Studie mitgewirkt, die die Überlebensfähigkeit von Viren auf Schweizer Geldscheinen untersucht hat. „Ich habe nun überprüft, ob etwas an der Oberflächenbeschaffenheit der Noten verändert wurde“, sagte er. „Da hat sich nichts getan. Die Erkenntnisse von damals gelten also nach wie vor.“