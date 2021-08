Wahlkampfauftritt in Mössingen : Querdenker bewerfen Spahn-Auto mit Ei

Wahlkampfauftritt in Mössingen

Reutlingen 50 bis 60 sogenannte Querdenker haben einen Wahlkampfauftritt von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in Mössingen behindert. Das Auto des Ministers sei an der Abfahrt gehindert und mindestens ein Ei sei geworfen worden, heißt es dazu von der Polizei.

