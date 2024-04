Weiter viel Arbeit für Sekten-Info Corona-Leugner und Gruppensex

Corona-Leugner, Fundamentalchristen und Psychogruppen mit Drogenkonsum und Gruppensex: Die Beratungsstelle Sekten-Info NRW hat 2023 auch nach dem Abklingen der Pandemie noch überdurchschnittlich viel Arbeit mit gefährlichen pseudoreligiösen und ideologischen Gemeinschaften gehabt. 1016 Anfragen und Beratungsfälle registrierte die vom Land NRW geförderte Beratungsstelle für das vergangene Jahr - deutlich mehr als die etwa 600 Fälle im langjährigen Schnitt vor der Corona-Pandemie. Das teilte die Beratungsstelle am Mittwoch in Essen mit. Der ausführliche Jahresbericht der Beratungsstelle sei erst an diesem Freitag verfügbar, hieß es.