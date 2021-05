Corona-Kontrolle in Leipzig : Kneipen-Gäste prügeln Polizisten ins Krankenhaus

Corona-Kontrolle in Leipzig

Leipzig In Leipzig ist eine Corona-Kontrolle völlig aus dem Ruder gelaufen. In der Nacht zum Samstag haben sich Gäste einer Bar mit gewaltsamen Attacken auf Polizisten gegen eine Corona-Kontrolle gewehrt. Zwei Beamte mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Drei Beamte wurden bei dem Einsatz in der Nacht zum Samstag verletzt, zwei von ihnen mussten im Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Angreifer hätten erst von einem bereits am Boden liegende Beamten abgelassen, als ein weiterer Polizist einen Warnschuss abgegeben habe.