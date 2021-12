Corona drückt auf die Umsätze : Handel klagt über katastrophales Weihnachtsgeschäft

Düsseldorf Aus Angst vor Corona sind auch in diesem Jahr viele Kunden den Innenstädten fern geblieben. Das zeigt die Bilanz des deutschen Einzelhandels zum Weihnachtsgeschäft 2021. Die Rede ist unter anderem von „Ernürchterung und Existenzangst“.

Zu wenige Kunden und zu geringe Umsätze: Auch in diesem Jahr sind viele Einzelhändler vom Weihnachtsgeschäft enttäuscht und machen die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung dafür verantwortlich. „Bereits das zweite Mal in Folge war die Weihnachtszeit für den Einzelhandel eine Katastrophe“, fasste der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Deutschland, Stefan Genth, am Montag das Ergebnis einer Trendumfrage unter 750 Handelsunternehmen zusammen. „Bei vielen Handelsbetrieben herrscht Ernüchterung und Existenzangst.“