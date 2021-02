Nach mutmaßlichem Corona-Regelverstoß : Kritik an Hamburger Polizei wegen Verfolgung von Jugendlichem

Kritik an Hamburger Polizei wegen Verfolgung von Jugendlichem

Hamburg Ein Video über einen unverhältnismäßig wirkenden Corona-Polizeieinsatz im Hamburger Jenischpark hat im Internet hohe Wellen geschlagen.

Die Hamburger Polizei will ihn jetzt intern aufarbeiten, wie sie ankündigte. „Das muss bewertet werden. Aber das machen wir nicht innerhalb von fünf Minuten“, sagte Polizeisprecher Holger Vehren am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Es sollen nun die eingesetzten Beamten befragt und geprüft werden, ob es weitere Videos mit einer anderen Perspektive gibt, um den Fall besser einschätzen zu können. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.