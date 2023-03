91 Euro pro Tag Soldaten sollen zu Unrecht Corona-Zuschläge bekommen haben

Im Fokus des Berichts steht das Kommando Territoriale Aufgaben der Bundeswehr, das für die Einsätze im Rahmen der Amtshilfe zuständig war. „Durch mündlichen Befehl des Kommandeurs setzte das Kommando am 28. Februar 2020 alle in der Operationszentrale tätigen Soldatinnen und Soldaten in den Ausnahmetatbestand“, hießt es in dem Bericht. Dies habe bis Juli 2021 gegolten.