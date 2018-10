Cop Map: Das Internet-Portal, dass vor Polizisten warnt

Berlin In Berlin ist ein Internet-Portal, auf dem vor Polizisten gewarnt werden soll, auf Unverständnis und Kritik gestoßen.

Das Internet-Meldeportal „Cop Map“ in Berlin warnt vor Polizisten und wird stark kritisiert. Der CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, sprach von einem „Hassportal“, das sich weder mit Kunst noch Satire rechtfertigen lasse.

Polizisten würden als Feinde der Demokratie diffamiert, was „widerlich und abstoßend“ sei. Chaoten und Verbrechern werde in die Hände gespielt, weil sie in Echtzeit erfahren könnten, wo sich gerade Einsatzkräfte aufhalten.