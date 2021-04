Ehemaliger Fußball-Nationalspieler : Metzelder legt Teilgeständnis in Kinderpornografie-Prozess ab

Düsseldorf Seit Donnerstag muss sich Christoph Metzelder vor dem Düsseldorfer Amtsgericht verantworten. Ihm wird der Besitz und die Weiterleitung von Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen. Nach einer Unterbrechung legte Metzelder ein Teilgeständnis ab.

Der Prozess gegen den Ex-Fußball-Nationalspieler Christoph Metzelder ist am Donnerstagmorgen in Düsseldorf pünktlich gestartet, wurde aber um 10 Uhr unterbrochen, weil das Gericht, die Staatsanwaltschaft und die Verteidigung sich zu einem Rechtsgespräch zurückgezogen haben. Die Verfahrensbeteiligten beraten sich in diesem Gespräch über den Fortgang des Verfahrens. Anschließend legte Metzelder vor dem Gericht ein Teilgeständnis ab. Der 40-Jährige räumte am Donnerstag die Weiterleitung von 18 kinder- und jugendpornografischen Dateien ein. Den Besitz von nahezu 300 Dateien wie angeklagt, gestand er nicht. „Ich akzeptiere die Strafe und bitte die Opfer sexueller Gewalt um Vergebung. Ich werde den Rest meines Lebens mit dieser Schuld als Teil der Gesellschaft leben müssen“, sagte Metzelder.