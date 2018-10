Chemnitz: Verfassungsschutz warnt vor Angriffen in Chemnitz auf Ausländer

Verfassungsschutz warnt vor Angriffen in Chemnitz auf Ausländer

Demonstration der rechten Szene Ende August in Chemnitz (Archivbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Chemnitz In Chemnitz hat es in den vergangenen Wochen mehrere Attacken gegen Ausländer gegeben. Der Verfassungsschutz befürchtet weitere fremdenfeindliche Gewaltakte.

Die Behörde beobachte eine Mobilisierung, berichtet die in Chemnitz erscheinende „Freie Presse“. Eine tragende Rolle soll dabei Martin Kohlmann, spielen, der das Bündnis „Pro Chemnitz“ anführt. Nach den jüngsten Ereignissen in Chemnitz fühlten sich rechtsextremistische Täter „ermutigt“, mit Gewaltstraftaten „gegen Menschen mit Migrationshintergrund oder solche, die sie dafür halten“, vorzugehen, zitiert die Zeitung den Sprecher des sächsischen Verfassungsschutzes, Martin Döring. Ende August war es in Chemnitz zu teilweise gewalttätigen Ausschreitungen gekommen.